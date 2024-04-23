شباب بلوزداد في نهائي كأس الجمهورية

تأهل شباب بلوزداد إلى نهائي كأس الجمهورية بعدما تجاوز، مساء اليوم الأربعاء، نظيره اتحاد الجزائر بضربات الترجيح (3-1) في داربي عاصمي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

ولم ترقى مقابلة نصف النهائي الثانية للسيدة الكأس إلى تطلعات الجماهير الغفيرة للفريقين التي صنعت أجواء مميزة على المدرجات، حيث قدم اللاعبون مستوى باهت طيلة الـ120 رغم بعض المحاولات الخطيرة التي تعد على الأصابع تصدى لها الحارسين سوفي وقندوز، فيما اصطدمت واحدة بالعارضة الأفقية للاتحاد وأخرى بالقائم لشباب بلوزداد خلال الأشواط الإضافية.

واتجه الفريقان بعدها إلى ضربات الترجيح التي تألق فيها حارس شباب بلوزداد البديل معاشو بتصديه لثلاث ركلات للاعبي "سوسطارة"، وهو ما رجح كفة أبناء العقيبة الذين سيخوضون النهائي الثاني على التوالي.

وسيكون أشبال المدرب البرازيلي باكيتا على موعد مع داربي عاصمي آخر في النهائي عندما يواجهون متصدر ترتيب البطولة، مولودية الجزائر، يوم الرابع ماي المقبل، حيث سينفرد المتوج هذه السنة بالرقم القياسي في عدد التتويجات، الذي يتقاسمه حاليا الرباعي اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر ووفاق سطيف بـ8 كؤوس لكل منهم.

ورغم أن الناديين يعتبران من اختصاصيي هذه المنافسة إلا أن مواجهة هذه السنة ستكون الأولى بينهما في نهائي كأس الجمهورية.