تمكنت مصالح الدرك الوطني بحر هذا الأسبوع بوهران من توقيف رجل مسن يبلغ من العمر 73 سنة في قضية إبعاد قاصر عمرها 9 سنوات بغرض الاعتداء عليها جنسيا.

وذكر بيان لمصالح الدرك الوطني بوهران اليوم السبت أنه تقدم والد الضحية إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حاسي بن عقبة (شرق وهران) مرفوقا بابنته القاصر البالغة من العمر تسع سنوات "من أجل رفع شكوى تعرض ابنته للفعل المخل بالحياء وإبعادها من قبل شخص مجهول".

وأوضح ذات المصدر أنه بحسب معطيات التحقيق فإن الطفلة "كانت تلعب بمكان بالقرب من منزل جدها الكائن بنفس البلدية قبل أن يتقدم منها شخص مجهول يحمل مواصفات رجل مسن عرض عليها مرافقته ليشتري لها بعض الحاجيات على أن يعيدها إلى بيت جدها".

وقد أخذ الشيخ الطفلة لمحل بيع المثلجات بنفس البلدية قبل أن يتوجه بها خارج النسيج العمراني محاولا الاعتداء عليها أين صارعته في نفس الحين الذي شاهدت فيه رجل بصدد الخروج من منزله الريفي حيث نجحت في الهروب نحوه.

وقد أدخلها الرجل إلى بيته وقامت زوجته وابنتاه بمرافقة الطفلة نحو بيتها بينما فر المعتدي نحو مكان مجهول يضيف نفس المصدر الذي أبرز أن التحريات التي تم إطلاقها في القضية بالتنسيق مع فرقة حماية الأحداث قد مكنت من توقيف المشتبه فيه والذي يقطن في ذات البلدية.

يذكر أنه في نفس الأسبوع كانت ولاية وهران قد عرفت حادثة أخرى تمثلت في مقتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد الاعتداء عليها من قبل شاب يبلغ من العمر 18 سنة والذي تم توقيفه من قبل مصالح الأمن الولائي.