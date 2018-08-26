كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد عن أن الجزائري نبيل بن طالب، نجم شالكه الألماني، يمثّل خيارا ثانيا لنادي أولمبيك مارسيليا في مركز الوسط الدفاعي خلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض نجم وسطه الكاميروني أندري زامبو أنجيسا المنتقل إلى فولهام الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الرياضية الشهيرة أن رودي جارسيا، مدرّب نادي الجنوب الفرنسي، يفضّل ضمّ الهولندي كيفن ستروتمان نجم روما، غير أن صعوبة إتمام الصفقة جعلته يطلب من المدرب الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا البحث في إمكانيّة التعاقد مع نجم خط وسط منتخب الجزائر.

يذكر أن شالكه حدّد، في وقت سابق، سعر التفريط في بن طالب بـ25 مليون اورو، وهو تقريبا نفس المبلغ الذي غنمه مارسيليا من عملية بيع أنجيسا إلى فولهام.

وكان بن طالب شارك احتياطيا خلال المباراتين الأوليين لفريقه في الموسم الجديد لحساب مسابقتي دوري وكأس ألمانيا، حيث فضّل مدرّبه دومينيكو تيديسكو التعويل على الناشئ سوات سردار، لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 سنة ذي الأصول التركية، في مركز الوسط المكلّف بالربط.