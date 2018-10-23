عكس ما كان منتظرا لم يكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان شيئا عن ظروف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، عدا تأكيده أن العملية "سياسية" وخطط لها.

عاد أردوغان في الخطاب الذي ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، لحيثيات عملية الاغتيال التي حضر لها بداية من 28 سبتمبر، بتنقل موظفين من القنصلية إلى الرياض لتحضير العملية، ثم قدوم فريق متكون من 15 شخصا يوم الفاتح أكتوبر، أي قبل الاغتيال قام بزيارة عدة مواقع في إسطنبول كغابة بلغراد.

وقال أردوغان إن الصحفي تعرض لعملية قتل بشعة. وأكد أنه لمس حسن نية لدى العاهل السعودي في كشف الحقيقة.

واكتفى في الأخير، الرئيس التركي بطرح أسئلة يطرحها العالم بأسره منذ عدة أيام، من بينها لماذا تماطلت السعودية في السماح للمحققين الأتراك ولوج القنصلية؟ وطالب في هذا السياق بكشف هوية "المتعاون المحلي" الذي سلمت له الجثة، لينهي خطابه باقتراح للسلطات السعودية بمحاكمة المتهمين في تركيا.