تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من حجز 1 قنطار من البارود الأسود بحوزة شخصين ببلدية المعاضيد، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال بهذا السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أنه بعد توقيف شخصين كانا على متن سيارة سياحية وسط بلدية المعاضيد يقودها شخص برفقة ابنه وبعد مراقبة السيارة بدقة تم ضبط بالصندوق الخلفي للسيارة ثلاثة أكياس (تستعمل في حفظ مادة السكر) مملوءة بحوالي 1 قنطار من مادة البارود الأسود وعتاد يستعمل في صناعة الخراطيش.

وقد تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة من أجل المتاجرة والحيازة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا للذخيرة (عناصر الذخيرة) من (الصنف الخامس) ليتم إيداعهما الحبس بالمؤسسة العقابية لولاية المسيلة فيما تم تسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة وحجز السيارة ووضعها بالمحشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي وفقا لنفس المصدر.