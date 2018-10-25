دعا البرلمان الأوروبي، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى حظر الدول الأعضاء تصدير الأسلحة للرياض.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس "البرلمان الأوروبي يدين بشدة قتل وتعذيب خاشقجي، ويطالب بإجراء تحقيق دولي لمعرفة ملابسات وفاته في القنصلية السعودية في إسطنبول".

وأضاف البيان: "البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى الرياض".

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.