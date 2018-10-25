نجل جمال خاشقجي يغادر السعودية

العالم
25 أكتوبر 2018 () - إ.ب/وكالات
0 قراءة
+ -

غادر صلاح خاشقجي النجل الأكبر للصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي الأراضي السعودية اليوم الخميس، حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقا للقناة الأمريكية، فإن لدى صلاح خاشقجي جنسية أمريكية بالإضافة لجنسيته السعودية، وحسب مصادر مقربة من العائلة لم يتمكن من مغادرة السعودية من قبل لأن السلطات هناك وضعت قيودا على جواز سفره منذ عدة أشهر، ولم يُكشف عن وجهة سفر خاشقجي الابن.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد التقيا بعائلة الصحفي المقتول جمال خاشقجي يوم الـ 23 أكتوبر الجاري وحضر نجله صلاح اللقاء.

في نفس السياق

أدلة جديدة في مقتل خاشقجي
البرلمان الأوروبي يتخذ إجراء ضد السعودية
محمد بن سلمان يخرج عن صمته
أنباء عن العثور على أجزاء من جثة خاشقجي
كلمات دلالية:
خاشقجي

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول