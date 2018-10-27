عُثر ببلدية هواري بومدين غربي ڨالمة، منذ أمس الجمعة إلى اليوم السبت، على رفات 03 أشخاص مجهولي الهوية، يرجح أن ترجع لأزيد من 50 سنة خلت حسب بعض المصادر المطلعة.

الرفات اكتشفها فلاح بالمكان المسمى "جنان العلمي" بإقليم بلدية هواري بومدين، لما كان بصدد حرث قطعة أرض "بيّاض"، حديثة الاستغلال، تابعة لإحدى المستثمرات الفلاحية بالمنطقة، حيث أخطر مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت مرفقة بفرقة للشرطة العلمية التابعة لها، وسلطات بلدية هواري بومدين.

وقد عُثر أوّل الأمر، حسب مصادرنا، على جمجمة وبعض البقايا العظمية لإنسان مجهول الهوية، كما عثر على بقايا بشرية أخرى لشخص ثان، ثم عثر اليوم السبت على رفات لشخص ثالث.

وقد استجمعت عظام الرفات للقيام بالإجراءات اللازمة، وتحديد الفترة الزمنية التي ترجع إليها رفات البشر الذين عثر عليهم ،خاصة والموضع المكتشفة به، عبارة عن مسلك ريفي كان يؤدي إلى مدينة "تيبيليس" الأثرية الرومانية، حسبما علمناه من بعض سكان البلدة،كما أن الموضع عرف مرور العديد من قوافل جيش التحرير. في انتظار ما ستُسفر عنه تحاليل المصالح المختصّة.