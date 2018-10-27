طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياض بضرورة تحديد المسؤول عن إرسال فريق اغتيال جمال خاشقجي إلى إسطنبول، فيما جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيدها وقف كل صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية حتى تتضح ملابسات القضية.

تصريحات أردوغان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك في ختام القمة الرباعية في إسطنبول حول سوريا، والتي شارك فيها كل من الرئيسين الروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية.

وقال أردوغان "هنالك 18 معتقلا في هذا الموضوع، وهؤلاء الـ18 شخصا هم الذين أتوا إلى بلدي، وهم 15 شخصا زائد ثلاثة، تسعة زائد ستة، أي أنهم فرقتان مختلفتان. هؤلاء الثمانية عشر شخصا، من الذي بعثهم إلى تركيا؟".

وأضاف الرئيس التركي "هذا سؤال على المسؤولين السعوديين أن يجيبوا عنه"، قبل أن يتطرق إلى "المتعاون المحلي" الذي قالت الرواية السعودية الرسمية إن من قاموا بقتل خاشقجي سلموه الجثة، متسائلا "من هو هذا المتعاون المحلي؟ أسأل من مكاني هذا مرة أخرى من هو أو من هم؟ على السعوديين أن يجيبوني عن هذا السؤال".