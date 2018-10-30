أدان المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عياد والهيئة المديرة لهذه التظاهرة السينمائية، بشدّة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مؤكدا أن التظاهرة ستنطلق في موعدها يوم السبت القادم وستحتفي بقيم التسامح والانفتاح وحب الحياة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن نجيب عياد، في بيان أصدرته الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2018 بأن أيام قرطاج السينمائية ستبقى صورة تونس العاكسة للحرية والتسامح، متشبثة بقناعاتها و"لن تنحني أمام حاملي المشاريع الظلامية، وتصدح عاليا وبقوة بأن الثقافة هي السد المنيع والوحيد ضد الجهل وأعداء الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن العملية الإرهابية التي وقعت ظهر أمس الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس ، قد أسفرت عن إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين من بينهم طفلين بجروح في أخر حصيلة أصدرتها الإدارة العامة للأمن التونسي.