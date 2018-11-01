أكد مسؤول تركي رفيع المستوى في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات التركية تتبع نظرية مفادها أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي جرى تمزيقها وتذويبها في الحمض والمواد الكيميائية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أو على مقربة من مقر إقامة القنصل العام السعودي.

ولفت المسؤول التركي إلى أن الأدلة البيولوجية التي تم اكتشافها وجمعها من قبل فريق التحقيق التركي في حديقة القنصلية تدعم النظرية القائلة بأن جثة خاشقجي تم التخلص منها بالقرب من المكان الذي قُتل فيه وتم تمزيق أوصاله.