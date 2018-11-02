تسعى الحكومة الإيطالية إلى تحفيز و تشجيع مواطنيها على الإنجاب و في خطوة جديدة قررت منح قطعة أرض زراعية للعائلات التي ترزق بطفل ثالث

و حسب صحيفة ''البيان'' الإمارتية، فقد تقدم بالإجراء التحفيزي حزب اليمين المتطرف المسمّى بـ''رابطة الشمال''، وأدرج في مشروع ميزانية العام 2019، وينص على التنازل عن قطعة أرض من الملكية العامة لمدة عشرين عاما لصالح العائلات التي تتوسّع بين 2019 و2021.

وأكد وزير الزراعة جان ماركو تشنتينايو المناصر إلى "رابطة الشمال"، أن الحكومة عليها العمل لإثبات عكس الأقوال الشائعة أن الإيطاليين ليس لديهم الكثير من الأطفال، لذا وجب علينا قلب المعادلة.

وتعاني إيطاليا من انخفاض في معدل الولادات يعدّ الأدنى في أوروبا، وقد أدرجت "رابطة الشمال" هذه المسألة في قلب أولوياتها، متعهدة إنعاش الاقتصاد لإعادة الرغبة في إنجاب الأطفال إلى الإيطاليين.