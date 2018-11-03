يشهد الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 23 بقصر المعارض بالعاصمة، إقبالا غير مسبوق من المواطين، حيث بلغ عدد المتوافدين ، الخميس الماضي، الموافق للفاتح من نوفمبر أكثر من 600 ألف زائر.

وأوضح محافظ الصالون حميدو مسعودي للإذاعة الجزائرية أنه وعلى عكس اليوم الأول الذي شهد توافدا محتشما بلغ 45 ألف زائر، فإن يوم الخميس الماضي الذي وافق عطلة أول نوفمبر شهد إقبالا قياسيا فاق الـ 600 ألف زائر.

وتستمر فعاليات سيلا إلى غاية الـ 10 نوفمبر الجاري بتنظيم العديد من اللقاءات في التاريخ والفكر والأدب إلى جانب معرض الكتاب.