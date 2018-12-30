استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني وقلص الفارق الى سبع نقاط مع ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهتهما المرتقبة الخميس المقبل بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 3-1 في المرحلة العشرين يوم الأحد.



ورفع سيتي رصيده الى 47 نقطة متقدما بفارق نقطتين على توتنهام هوتسبر الذي سقط على ملعبه أمام ولفرهامبتون 1-3 امس السبت خلف ليفربول المتصدر مع 54 نقطة.



ويستضيف سيتي ليفربول على ملعب الاتحاد في المرحلة الحادية والعشرين في الثالث من جانفي في قمة ستجمع بين حامل اللقب سيتي وليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.



وسجل أهداف سيتي الذي دخل مباراة اليوم الأحد على خلفية ثلاث هزائم في مبارياته الأربع الأخيرة الإسباني دافيد سيلفا (10) وجيمس وورد براوز خطأ في مرمى فريقه (45) الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (45+3)ي ولساوثمبتون الدنماركي بيار هويبيرغ (37).