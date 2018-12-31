أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن الفلبين قد يبتعلها المحيط بسبب حدوث تسونامي.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي ، ستحدث كارثة طبيعية في المحيط الهادي بسبب زلزال.

وقام العلماء بتسجيل نشاط زلزالي بلغت قوته أكثر من 7 نقاط في الآونة الأخيرة، حول الفلبين.

يقع مركز الزلزال على بعد 193 كم من مدينة جنرال سانتوس، لا توجد معلومات عن الضحايا بعد، وفقا لـ "ليغا نوفوستي روسيا". ويتوقع الخبراء ظهور تسونامي في المحيط الهادي. ويعتقد الخبراء أن حدوث الزلازل يرتبط بتأثير الكواكب المجاورة على الأرض: عندما تصبح في زاوية خطرة، تحدث حالات شاذة في نواة كوكبنا بسبب تغيرات الجاذبة.

وينشط بركان" إتنا"الآن في صقلية، وقد وصل إعصار إلى كامتشاتكا، فهناك تتساقط الثلوج وتحدث العواصف بشكل مستمر، وفي إندونيسيا يقوم بركان كراكاتو بعمله.

لقد ودع العلماء بالفعل جزيرة صقلية، وفي الوقت الحالي "يفقدون" الفلبين.