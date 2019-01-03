خلقت الهزة التي صنعها المترشح العربي قريتلي بفوزه بأصوات منتخبين، شكلت مجموع ما حصل عليه مرشحا حزبي الأفالان والأرندي، صدمة لدى كل سكان بشار، وفي مقدمتهم نواب جميع الأحزاب الذين كانوا يعولون على استغلال هذا الاستحقاق الانتخابي لضمان تموقعهم في الانتخابات القادمة في حال تقرر حل البرلمان. واعتبر الكثيرون أن المستفيد من هذه الصدمة هو محافظ الأفالان والسيناتور جابري الغازي الذي استطاع إقناع قريتلي العربي بالانضمام لكتلة الأفالان في مجلس الأمة، وهو ما حفظ للأفالان مكسبا هاما لم يكن منتظرا من قيادة الحزب.