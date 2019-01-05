سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 2,555,201 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين إلى السعودية، 2,183,031معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية 408,611 معتمرًا، منهم 286,568 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,043 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,774,420 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الرابع ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,991,448 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 184,580 معتمرًا، وسجل وصول 7,003 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب : باكستان 600,015، تليها إندونيسيا 394,027، بعدها الهند 281,589، ثم ماليزيا 130,793، واليمن خامسًا 113,247معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: الجزائر 83,299، مصر 63,217، تركيا 60,086، الإمارات العربية المتحدة 56,412، بنغلاديش 52,848 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.