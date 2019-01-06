استخدم بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أداة جديدة في التدريب ليكون على قدرة أكبر لمراقبة تحركات لاعبيه ومدى دقة تنفيذ تعليماته قبل كل مباراة.

وأكدت صحيفة "the sun" البريطانية أن المدرب الإسباني بدأ في استعمال طائرة دون طيار لتحلق فوق ملعب التدريب، حتى يحصل على رؤية أفضل لتحركات اللاعبين، وهذه زاوية ستكون شاملة لكل الفريق وبالتالي سيكون قادرا على رؤية أي أخطاء في التحركات.

وقال مصدر من داخل فريق مانشستر سيتي: غوارديولا يعشق التفاصيل ويبحث عن أي وسيلة لتحسين الأداء، هناك من اقترح عليه فكرة الاستعانة بطائرة دون طيار، وقام أحد اللاعبين بتقديم طائرة يملكها في منزله إلى الجهاز الفني للسيتي لتجربتها في التدريبات، وكانت تجربة رائعة في تسجيل لقطات التمرين وعرضها بعد ذلك على اللاعبين".

والسيتي ليس أول فريق يلجأ إلى الطائرة دون طيار لتصوير التدريب من الأعلى، ولا يحتاج الشخص الذي يستخدم الطائرة كهواية لأي ترخيص فيما لو تم استخدامها لأغراض احترافية فعليه تصدير تصريح تبلغ تكلفته 1200 دولار.

يذكر أن السيتي حامل اللقب يحتل وصافة الترتيب في جدول الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بعد مرور 21 جولة على البريميرليغ.