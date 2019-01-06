جدد المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز افتخاره بحمل ألوان “الخضر”، حيث كشف في حوار خص به الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي مانشستر سيتي عن الأسباب التي دفعته لاختيار تمثيل الجزائر دون تردد، رغم إمكانية ارتدائه قميص المنتخب الفرنسي.



لم يخف رياض محرز اعتزازه بحمله قميص المنتخب الوطني الجزائري، حيث قال: “عائلتي جزائرية وتعوّدت على زيارة الجزائر في كل صيف والبقاء فيها شهرين كل مرة، وهو ما يفسر ارتباطي الوثيق بالوطن”، مضيفا “تلقيت الدعوة لتمثيل الجزائر في سن الـ21 تحسبا للمونديال فهذا اختيار طبيعي”، على حد وصفه. وفي الوقت الذي فضل اللاعب الدولي الفرنسي نبيل فقير تمثيل منتخب “الديكة” وإبداء الموهبة حسام عوار ترددا في قبول دعوة “الخضر”، قال محرز: “كان بإمكاني تمثيل المنتخب الفرنسي لكن فضلت تشريف والدي وتخليده ولهذا اخترت الجزائر”. ورفض رياض محرز العودة للحديث عن ضربة الجزاء التي ضيعها أمام المتصدر ليفربول، مؤكدا أن الحادثة صارت من الماضي ولا يفكر فيها حتى لا يؤثر على تركيزه، مشيرا في الوقت نفسه إلى الثقة التي يحظى بها من طرف مدربه غوارديولا.



تجدر الإشارة إلى أن محرز ساهم في فوز فريقه بسباعية نظيفة على روتهام ظهر أمس في مسابقة كأس الرابطة، حيث وقع الهدف الخامس في هذا اللقاء الذي خاضه أساسيا.