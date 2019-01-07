نشر المهاجم كريم بن زيمة صورة لتدريباته الليلية، وذلك قبيل ساعات قليلة من خسارة فريقه ريال مدريد في عقر داره أمام ريال سوسييداد، في المرحلة الـ18 من "الليغا".

وعلق بن زيمة على الصورة: "التدريبات الليلية... عمل شاق خلف أبواب مغلقة".

والمثير أن بن زيمة نشر هذه الصورة قبيل ساعات قليلة من هزيمة مذله لريال مدريد أمام ضيفه سوسييداد بهدفين دون رد، في مباراة واصل فيها النجم إهدار فرص التسجيل وتقديم أداء سيء.

واكتفى بن زيمة صاحب الـ31 عاما، بإحراز 7 أهداف فقط في 16 مباراة خاضها في الدوري الإسباني (الليغا) هذا الموسم، وهو معدل تهديفي لا يليق برأس حربة لفريق من حجم "الميرينغي".

هزيمة الأمس هي السادسة للريال هذا الموسم في "الليغا"، ويحتل الفريق حاليا المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن غريمه برشلونة متصدر الدوري.