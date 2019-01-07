كرم مساء اليوم المنشد لقمان إسكندر من قبل والي المدية عباس بدوي وسط حشد كبير من الفضوليين والحضور إلى قاعة محاضرات كلية الحقوق،أين دوت حنجرة إبن المدية الحاصل على المرتبة الثانية في الطبعة الأخيرة لمنافسة منشد الشارقة،مبهرا مسمع الحضور بوصلة "الله الله معطي العطايا" تحت الزغاريد والتصفيقات،لتليها وصلات مديحية وإنشادية أخرى بحناجر منشدين فائزين بمراتب مشرفة في طبعات سابقة لذات المنافسة جاؤوا من ولايات مستغانم المسيلة والبليدة لمقاسمة زميلهم إبن المدية هذا الترحاب الكبير وغير المسبوق بالنظر إلى جموع الحاضرين ، بمعية فرقة النور التي عاشت كل أطوار ومراحل آرتقاء لقمان إلى مصاف كبار الفا ئزين بأشرف مراتب طبعات منشد الشارقة،لأوطانهم كمثل أعلى للشباب المبدع والناجح.

وأمام الأجواء التي زلزلت فيها أصوات المنشدين القوية مشاعر الحاضرين ،لم يجد والد لقمان سوى إخراج علم وطني ليفاجئ الجميع بقوله أنه إحتفظ به في بيته كأغلى ذكرى لمظاهرات 11 ديسمبر 1961 ،ليسلمه لوالي الولاية أعترافا له بهذا التكريم لأبنه ولعائلته.