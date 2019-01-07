لم يحتمل منتخب اليمن الضغط في أول مباراة بتاريخه في نهائيات كأس آسيا، الاثنين، بعد أن استقبل 3 أهداف خلال 13 دقيقة في الشوط الأول، ليخسر صفر-5 أمام إيران المرشحة لإحراز اللقب في الإمارات.

ورغم البداية الجريئة لمنتخب اليمن، سجل مهدي طارمي هدفين، كما أحرز الحارس سعود السوادي بالخطأ في مرماه خلال ثلاثية لفريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بين الدقيقتين 12 و25.

وأضاف سردار آزمون وسامان قدوس هدفين في الشوط الثاني، لتحقق إيران أول 3 نقاط بالمجموعة الرابعة في انتظار مباراة العراق وفيتنام، الثلاثاء.