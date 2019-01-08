وعد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة اليوم الثلاثاء بدكار بتقديم بطولة تاريخية الصائفة المقبلة بعد حصول مصر على حقوق تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أبو ريدة في تصريحات صحفية إن مصر ستقدم بطولة تاريخية وستكون الأفضل في التاريخ على الإطلاق في ظل الدعم الموجود.

وحصلت مصر على 16 صوتًا مقابل صوت لجنوب أفريقيا من أصل 20 عضوًا باللجنة التنفيذية للكاف حضروا للتصويت.

ووجه أبو ريدة الشكر للدولة المصرية التي دعمت الملف بكل قوة في الفترة الماضية، ولم تبخل بأي جهد بجانب رغبة الشعب المصري في استضافة وتنظيم كأس الأممي البطولة الكبيرة.

كما شكر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "الإخوة العرب على وقوفهم بجانبه وكذلك الأفارقة وثقتهم الكبيرة في مصر".