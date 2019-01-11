انتخب النواب المستقيلون من أحزابهم بالمجلس الشعبي الوطني النائب عن ولاية قالمة المستقيل من الحركة الشعبية الجزائرية نزيه برمضان رئيسا لتكتل ”المستقيلين”. وتضم المجموعة 36 نائبا من مختلف ولايات الوطن، بعد تعذر حصول أحزابهم على نصاب الكتلة، وهو 10، أو النواب المستقيلون من أحزابهم الذين يصبحون دون انتماء داخل المجلس بحكم المادة 117 من الدستور. وعن أهداف المجموعة قال برمضان بأنها تنظيمية محضة تهدف لإشراك النواب بشكل فعال في الحياة التشريعية والعملية للمجلس، وأيضا لتكون إضافة إيجابية. ولم يفصح برمضان عن نية المجموعة في إدراجها ضمن النظام الداخلي للمجلس الذي يخضع للتعديل منذ 2016.