توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون مساء أمس الخميس جراء انفجار قارورتين لغاز البوتان بأحد المحلات التجارية غير المستغلة بنهج حنافي فارس بمدينة عين البيضاء (26 كلم شرق أم البواقي).

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن حادث الانفجار خلف وفاة رجل في العقد السادس من العمر و جرح آخر يبلغ 49 سنة فيما أصيب اثنان آخران (16 و 22 سنة) بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين والوجه.

وقد تم نقل الشخص المتوفى والمصابين الثلاثة إلى مستشفى صالح زرداني بعين البيضاء من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لذات الدائرة.

وفتحت من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه