يعتزم توماس توخيلي مدرب نادي باريس سان جيرمان، إعفاء مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور، من المشاركة في مباراة أميان اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ20 من البطولة الفرنسية.

وأوردت صحيفة " ليكيب" الفرنسية إلى أن نيمار يشعر بالإجهاد الشديد بعد مشاركته في لقاء جانجون يوم الأربعاء الماضي ضمن كأس الرابطة لذا لم يظهر اللاعب البرازيلي في آخر مران جماعي لفريق العاصمة الفرنسية قبل لقاء أميان.

وأفاد المصدر من ناحية أخرى إلى أن كيليان مبابي، جاهز للمشاركة في مباراة أميان رغم ظهوره في 90 دقيقة كاملة بمباراتي جانجون وقبلها بونتيف.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة مباب لثالث مباراة على التوالي، سيكون أمرا مدهشاي إلا أن اللاعب الشاب، يعاني في الوقت ذاته من توظيفه في مركز المهاجم الصريح لذا تراجعت فعاليته في مباراة غانغون.