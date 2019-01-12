لا حديث في كواليس حزب جبهة التحرير الوطني، هذه الأيام، إلا عن مبادرة وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، وخلفياتها الحقيقية. فالمبادرة حملت في البداية اسم “تنسيقية قدماء منتخبي الأفالان”، لكنها صارت تضم اليوم وزراء ونوابا حاليين، ما دفع بعدد كبير من إطارات الحزب العتيد إلى التوجس منها والتشكيك في نوايا القائمين عليها، خاصة في ظل الجمود الذي تعرفه هياكل الحزب، بل إن بعضهم لم يعد يخفي تساؤلا يقول: هل يريد بدة التأسيس لأفالان مواز؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.