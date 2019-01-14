سلطت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة عقوبة لعب مقابلة واحدة (01) دون جمهور على فريقي شبيبة بجاية و أمل بوسعادة بسبب "رمي مقذوفات" داخل أرضية الميدان (المخالفة الثالثة) في لقاءيهما ضد كل من وداد تلمسان و نجم المقرة لحساب الجولة ال17 من بطولة الرابطة الثانية موبيليس التي لعبت نهاية الأسبوع الماضي, حسبما جاء في بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم.



و يضيف ذات المصدر أنه طبقا لهذه العقوبة فإنه يتعين على الفريقين تسديد غرامة مالية قدرها 200.000 دج, مشيرا إلى أنه صدرت في حق شبيبة بجاية أيضا عقوبة "بسبب سوء التسيير" تتمثل في تسديد غرامة 50.000 دج.



من جهة أخرى فإن لجنة الانضباط استدعت رئيس نادي اتحاد عنابة لحضور جلستها المبرمجة في 21 يناير على الساعة ال11.00 من أجل الاستماع له.