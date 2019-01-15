أحدث، ليلة أمس، القائمون على مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجهوي بسوق أهراس، فتنة على مستوى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد، عندما لم يكتفوا بمنع المرضى من التحاليل الطبية فحسب، بل بلّغوا وشاية إلى مدير القطاع الصحي، مفادها أن طبيبة المناوبة بالمصلحة الأخيرة لا زالت تتعمد طرد المرضى وتوجّههم للمستشفى الجهوي لإجراء التحاليل. الوشاية أثارت حفيظة مدير القطاع الذي تنقّل ليلا لمصلحة استعجالات ابن رشد، وبعدما جال وصال مهددا الأطباء وأعوانهم، لم يتردد في ضرب طبيبة بكرسي صادفه أمامه أثناء محاولتها الرد على استفساراته. هذه الواقعة لم تمر مرور الكرام بعدما قامت أطراف “بتسخين البندير” عبر وقفة احتجاجية أعقبتها مسيرة من المستشفى إلى مصلحة الاستعجالات “رفضا للإهانة”.