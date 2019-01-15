وجه المدرب الوطني، جمال بلماضي، رسالة تحفيزية للاعبين قصد التنافس على حجز مكانتهم ضمن القائمة التي سيختارها تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر شهر جوان القادم.

وأكد بلماضي في حواره للقناة التلفزيونية “بربار تي. في”: “سأختار اللاعبين تحسبا لموعد مارس القادم، ولهذا على جميع اللاعبين العمل بجدية، ولا يمكن لأحد يقول أن مكانته في المنتخب مضمونة أو فقد حظوظه في الظهور مجددا مع الخضر”، مضيفا “سأختار لاعبين قادرين على منافسة أقوى المنتخبات الإفريقية، وأعتقد أن كل اللاعبين الجزائريين معنيون بذلك”، مشيرا إلى أن الشطر الثاني من الموسم مهم جدا بالنسبة للناخب الوطني، على حد تعبيره.



وتمسك المدرب السابق لنادي الدحيل القطري بموقفه منذ التحاقه بالعارضة الفنية لـ”الخضر” من خلال سعيه إلى منح الفرصة لجميع اللاعبين، بالابتعاد عن الجدل الذي أثير لسنوات حول اللاعب المزدوج الجنسية والمحلي، من خلال تأكيده أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.



وعن تحضيراته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي كان يتمناها بلماضي في جنوب إفريقيا عوض مصر خلفا للكامرون، قال: “لقد تأهلنا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 قبل نهاية التصفيات، وهذا مؤشر إيجابي ويخدمنا كثيرا، وليس من السهل تسجيل الانتصارات في الملاعب الإفريقية”، غير أنه اعتبر عامل الوقت الهاجس الحقيقي الذي يعترضه: “سندخل في سباق مع عقارب الساعة من أجل التحضير للموعد الإفريقي بمصر، فمواجهتا مارس محطة هامة في مشوار تحضيراتنا لنهائيات كأس أمم إفريقيا من أجل تقييم عملنا”.



ولم يفوّت بلماضي الفرصة في حديثه للإشادة ببعض لاعبي المنتخب الوطني، على غرار الموهبة الصاعدة يوسف عطال الذي صار في ظرف قياسي رقما هاما في معادلة “الخضر”، حيث قال: “عطال يتواجد في الطريق الصحيح، لديه نضج كبير ونحن هنا من أجل مساعدته ومرافقته للتألق أكثر”، مضيفا “لقد تأقلم بسرعة مع المنتخب وكذا في ناديه نيس بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي أظهرها في ظرف قصير، ويجب أن يواصل على هذا المنوال”، يقول بلماضي.



في سياق آخر، تحدثت أخبار مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المدرب جمال بلماضي استهل بداية هذا الأسبوع جولته الأوروبية قصد معاينة بعض اللاعبين تحسبا لموعد مارس، وكذا لإقناع عناصر جديدة في مقدمتهم، موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، لخطفه من الاتحاد الفرنسي لتدعيم صفوف “الخضر” تحسبا لـ”كان” 2019 بمصر.

وحسب ذات المصادر، فإن ثلاثة أسماء تتواجد في مفكرة بلماضي: حسام عوار وكذا ماكسيم لوبيز، لاعب وسط أولمبيك مارسيليا الفرنسي أيضا، فضلا على رفيق غيتان، جناح ستاد رين الفرنسي.