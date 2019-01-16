وصل طاقم تحكيم مباراة شبيبة الساورة والأهلي المصري اليوم الأربعاء إلى الجزائر، تمهيدًا لإدارة المباراة المرتقبة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة مباراة الشبيبة والأهلي لطاقم تحكيم غابوني بقيادة إيريك أوتوغو كاستان، حكم ساحة، وموسوندا مونتيل مساعدا أول، وفينجا مساعدا ثانيا، كما يصل اليوم بوصيري جلال، مراقب المباراة.

وأكد مراقب المباراة وطاقم التحكيم على حضورهما اليوم إلى ولاية بشار قبل 24 ساعة من الاجتماع الفني الذي يُعقد غدًا الخميس بحضور مندوبي الناديين شبيبة الساورة والأهلي.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على شبيبة الساورة في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب 20 أوت 1955 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.