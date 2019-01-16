تتباين أهداف مولودية الجزائر وشباب بلوزداد عندما ينزلان، عشية اليوم، على أرضية ملعب 5 جويلية لخوض القمة رقم 98 في تاريخ مواجهات الفريقين، برسم لقاء متقدم من الجولة الـ18 للرابطة المحترفة الأولى.



في الوقت الذي يتطلع فيه “العميد” لتحقيق فوز ثالث على التوالي في البطولة يقربه أكثر من الرائد اتحاد الجزائر وملاحقه شبيبة القبائل، يأمل شباب بلوزداد في تحقيق أول انتصار له بعد ثلاثة تعثرات متتالية في البطولة أيضا لإنعاش حظوظه في صراع البقاء.وتشهد تشكيلة المدرب عبد القادر عمراني غياب متوسط الميدان عادل جرار المعاقب بالإيقاف لمباراتين عقب طرده المجاني في المباراة المحلية الأخيرة أمام نادي بارادو.



ويعول عمراني على انتفاضة مهاجمه أبو سفيان بالغ في مواجهة فريقه السابق، هو الذي سجل هدفا وحيدا في منافسة البطولة منذ انطلاق الموسم، فيما تحوم الشكوك بخصوص إشراك اللاعب الشاب عطية الذي لم يحسن لحد الآن استغلال الفرص التي أتيحت له، مع التذكير بأن المنتدب الأخير في مرحلة التحويلات الشتوية النيجرية بوباكار سومانا لن يكون معنيا بـ”الداربي”، وسيكون مؤهلا للمشاركة بدءا من الموعد المقبل والذي سيكون أمام سريع المحمدية بمناسبة لقاء الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.