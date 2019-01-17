أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مقابلة العودة للدور 16 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نصر حسين داي وأهلي بنغازي الليبي بـ 24 ساعة.

وجاء هذا التأجيل بسبب الإضراب العام الذي شهدته تونس اليوم الخميس، ما قد يتسبب في تعذر وصول وفد الفريق الليبي إلى الجزائر في الوقت المحدد.

وكان اللقاء مقررا هذا السبت بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة على الساعة السادسة إلا ربع، علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق الليبي بهدف لصفر.