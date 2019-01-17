اعترف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه كانت سببًا في الهزيمة من قطر ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

جاءت تصريحات بيتزي بعد هزيمة السعودية من قطر بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة للعرس القاري، ليصطدم الأخضر في ثمن النهائي بنظيره الياباني.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال بيتزي "كنا نسعى للفوز كوننا نبحث عن الصدارة، هاجمنا بكل قوة، لكن خط الدفاع لم يكن في وضع جيد، في وقت تميز به خط هجوم المنافس".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين قدموا أداء جيدا اليوم، مثل يحيى الشهري وحمدان الشمراني، حيث أنني كنت أرغب في الوقوف على مستوى بعض اللاعبين بعد نجاحنا في حسم التأهل لثمن النهائي قبل لقاء قطر".

وتطرق بيتزي في تصريحاته عن المنتخب الياباني الذي سيواجهه في ثمن النهائي قائلًا "من الآن بدأنا التفكير في مباراة اليابان، وقبل مباراة اليوم كانت لنا ميزاتنا المتعددة، نحترم منافسينا، ويجب علينا أن نستفيد من الأخطاء".

يذكر أن المنتخب السعودي أنهى مرحلة المجموعات في الوصافة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف قطر المتصدر.