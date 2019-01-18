تعادل رائد البطولة المحلية اتحاد الجزائر أمام مضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-1 اليوم الجمعة بملعب مقرة و بدون حضور الجمهور، برسم الجولة الـ18 من الرابطة الأولى، في الوقت الذي قست فيه مولودية وهران على مولودية بجاية بعقر ديارها بنتيجة 0-3.

وتمكن أهلي برج بوعريرج من التقدم في النتيجة بفضل اللاعب زياد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول قبل أن يتمكن الدولي الليبي اللافي من تعديل الكفة في الدقيقة 78 لصالح النادي العاصمي.

ويواصل اتحاد الجزائر تصدره لترتيب البطولة ب 37 نقطة بينما تقدم أهلي برج بوعريريج مؤقتا إلى المرتبة الـ11 بمعية مولودية بجاية ب19 نقطة.

ولحساب نفس الجولة, عادت مولودية وهران بفوز في غاية الأهمية من تنقلها إلى بجاية بعد أن أطاحت بالمولودية المحلية بنتيجة 0-3.

وتقدم الزوار في النتيجة بفضل اللاعب ناجي في الدقيقة الـ12 قبل أن يضيف زميله محمدي الهدف الثاني في الدقيقة 27. وأضافت مولودية وهران الهدف الثالث في الدقيقة 83 بواسطة المدافع البجاوي علي قشي ضد مرماه .

وبهذه النتيجة الايجابية، يرتقي مؤقتا نادي الغرب الجزائري إلى المرتبة التاسعة بمعية أولمبي المدية برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد مولودية بجاية في 19 محتلا المرتبة الـ11.

ومن جانبه، انهزم وفاق سطيف أمام مضيفه نادي باردو بالجزائر العاصمة بهدف مقابل صفر وقعه اللاعب نعيجي في الدقيقة 76.

بفضل هذا الفوز, يلتحق نادي باردو بمنافسه السطايفي -الذي سجل بدوره الخسارة الرابعة على التوالي- في المرتبة الخامسة وبرصيد 24 نقطة لكلاهما. ومعلوم أن وفاق سطيف تنقصه مباراة أمام جمعية عين مليلة والتي كانت مبرمجة يوم الجمعة الماضي قبل أن يتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافة الثلوج على أرضية ملعب 8 ماي 45 بسطيف.

الخميس 17 يناير:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1-1

الجمعة 18 يناير:

أهلي برج بوعريريج - اتحاد الجزائر 1-1

مولودية بجاية - مولودية وهران 0-3

نادي بارادو - وفاق سطيف 1-0

السبت 19 يناير:

جمعية عين مليلة -أولمبي المدية (15:00)

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (16:00)

الثلاثاء 29 يناير:

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (15:00)

الجمعة 1 مارس:

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (17:45)