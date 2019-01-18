نجا اتحاد الجزائر من الهزيمة، اليوم الجمعة، في تنقله إلى مقرة لمواجهة أهلي برج بوعريريج برسم الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في النتيجة بفضل اللاعب زياد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول قبل أن يتمكن الدولي الليبي مؤيد اللافي من تعديل الكفة في الدقيقة 78.

ويتصدر النادي العاصمي ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة بينما تقدم أهلي برج بوعريريج مؤقتا إلى المرتبة الـ10 بـ19 نقطة.

الخميس 17 يناير:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1-1

الجمعة 18 يناير:

أهلي برج بوعريريج - اتحاد الجزائر 1-1

مولودية بجاية - مولودية وهران (جارية حاليا)

نادي بارادو - وفاق سطيف (17:45)

السبت 19 يناير:

جمعية عين مليلة -أولمبي المدية (15:00)

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (16:00)

الثلاثاء 29 يناير:

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (15:00)

الجمعة 1 مارس:

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (17:45)