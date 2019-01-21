تجاوز نادي مانشستر سيتي منافسه هادرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

البرازيلي دانيلو افتتح التسجيل لحامل اللقب د 18 من تسديدة ارتطمت بالمدافع وتنتهي في الشباك.

هدف دانيلو هو الرقم 100 لمانشستر سيتي في جميع المسابقات وهو أول فريق يصل لهذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى

يذكر ان اللقاء انتهى بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3 - 0 ليبقي الفارق 4 نقاط مع ليفربول المتصدر الحالي والذي تجاوز كريستال بالاس بنتيجة 4 - 3 في اللقاء.