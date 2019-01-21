ستعقد رابطة كرة القدم المحترفة، يوم الأربعاء (23 جانفي) الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا (30: 10سا)،

بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) اجتماع عمل مع رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، حسب ما أفادت بيه الهيئة المشرفة على تسيير البطولة .

وسيعكف الطرفان، خلال هذا الاجتماع المدرج في برنامج الرابطة، على مناقشة و دراسة عدة نقاط تتمحور أساسا حول ظروف سير المنافسة، حسب ما حرصت الرابطة على توضيحه عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

وحرصت الرابطة على التأكيد على إلزامية حضور رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية لأشغال هذا الاجتماع التقييمي .