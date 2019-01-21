ودّع المنتخب السعودي منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم، بعد الخسارة على يد المنتخب الياباني بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الإثنين في الإمارات، ضمن منافسات الدور السادس عشر من المسابقة.

وكانت المباراة قوية بين الطرفين منذ البداية، واستطاع السامواري الياباني من التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 20 بعد ضربة رأسية.

في الشوط الثاني حاول لاعبو المنتخب السعودي العودة في اللقاء، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وسط صمود من قبل دفاع المنافس، لتنتهي المباراة بعدها بنتيجة هدف مقابل لاشيء، لتودع السعودية المسابقة من الدور السادس عشر.

وتقام اليوم مباراتين من الدور نفسه، المباراة الأولى بين أستراليا وأوزبكستان والثانية بين الإمارات وقرغيزستان.