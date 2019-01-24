صنف لدى الكثير من الحضارات والشعوب بأنه رمز الطفولة السعيدة، حيث لا يوجد شخص على وجه الكرة الأرضية لم يجرب طعم تلك الحلوى المجمدة أو ما يعرف بـ"الآيس كريم". ويصادف اليوم الـ 24 من يناير ، ما يعرف بـ"يوم الآيس كريم" أو "يوم المثلجات".

هذه الحلوة المجمدة التي لطالما تعددت أصنافها وأنواعها لتتنوع مذاقاتها ولطالما كان أشهرها تلك المثلجات ذات اليد الخشبية، والذي عرف باسم "إسكيمو". وبمناسبة هذا اليوم أعدت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء روبورتاجا استعرضت فيه تاريخ المثلجات وأنواعها وبعض الحقائق المثيرة حولها.

منشأ هذا النوع من المثلجات وتاريخه

بدأت الفكرة عن طريق الصدفة عندما حاز طاه أمريكي يعرف باسم، كريستيان نيلسون، على براءة اختراع لوصفة "إسكيمو" خاصة. هذه الوصفة لم تكن سوى عبارة عن "آيس كريم " بالشكولاته، حيث قام الطاهي بتغطية جزء من المثلجات بطبقة من الشكولاته وأطلق عليها اسم "Eskimo Pie" أو "فطيرة الإسكيمو" وذلك في عام 1919، ليحصل بعد ثلاث سنوات على براءة لاختراعه. وأول دفعة تجارية من المثلجات قام بها نيلسون بلغت 25 ألف قطعة، وبيعت جميعها.

وتعود أصول "إسكيمو" الحالية والشهيرة بعصاها الخشبية للعام 1905، التي جاءت عن طريق الصدفة. حيث قام رجل يعرف باسم فرانك إيبيرسون بوضع كوب من عصير الليمون في البراد، وفي داخل الكوب كانت هناك عصى صغيرة استخدمها لتحريك العصير.

ليجد إيبيرسون بأن وجود هذه العصى الخشبية أمر مريح لتناول عصير الليمون المجمد، وليتم اعتماد هذه الطريقة لاحقا في إنتاج أنواع أخرى من المثلجات و تحديدا في عام 1934.

تاريخ المثلجات

لا يوجد تاريخ محدد أو معلومات دقيقة عن منشأها، إلا أن عددا من الدراسات أشارت إلى المثلجات كان قد اخترعها الصينيون القدماء وتحديدا منذ أكثر من أربعة آلاف عام، عندما كان يتم تقديم مزيج من الثلج والحليب والبرتقال وبذور الرمان على الطاولة الإمبراطورية.

وكانت تعرف المثلجات سابقا باسم "الجليد" وكان يتم تحضيرها بشكل رئيسي من النبيذ المبرد أو عصير الفاكهة وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان الإسكندر الأكبر أحد أكثر المولعين بهذه الحلوى الباردة، حتى أنه يحكى بأنه كان يرسل عبيدا مدربين على الجري السريع لإحضار الثلج من الجبال.

وفي عام 1295 أدخل ماركو بولو وصفة من المثلجات غير المعروفة إلى أوروبا، كان يستخدم فيها الملح الصخري بالإضافة للجليد من أجل الحصول على عملية تجميد أسرع ودون تكوين بلورات كبيرة الحجم. ليصبح هذا الطبق شائعا جدا في أوروبا حيث لم يكن يخلو أي عشاء رسمي من وجود المثلجات سواء في القصور أو بين الارستقراطيين.

وفي عام 1949 قام الطاهي الفرنسي، جيرارد تيرسن، بطرح وصفته الجديدة من المثلجات و التي كانت مثلجات مع الفانيليا، لتتطور و تتنوع بعد ذلك المثلجات و لتختلف بطعماتها.

حقائق مثيرة

أغلى نوع من المثلجات في العالم يصل ثمنه لحوالي ألف دولار لكل قطعة، حيث يتم تقديمه بشكل دسم يتألف من عدة طبقات من الشكولاتة المغطاة بطبقة من الذهب الصالح للأكل بوزن إجمالي يصل لخمسة غرامات تقريبا، ويقدم في كأس من الزجاج من ماركة "Baccarat Harcourt" على طبق مذهب.

هناك نوع من الآيس الكريم والذي يضاف إليه اللوز والشكولاتة بالإضافة لأنواع من الفواكه يستغرق تحضيره 8 ساعات من العمل الشاق لإنتاج تحفة فنية لذيذة. كما تم تحضير نوع من الآيس الكريم بالشكولاتة وتمت إضافة الكوكايين فيه، حدث ذلك في أحد المحال المختصة ببيع المثلجات في الشيلي وقد حظي هذا النوع من الآيس كريم بشعبية كبيرة.

ويعتبر محل كوروموتو الفنزويلي والمتخصص بالآيس كريم منذ العام 1980، أحد أكثر المحال في العالم الذي يقدم أصنافا متعددة من هذا المنتج، حيث يصل عدد الأصناف لحوالي 709 منتج مختلف الطعم ، وهذا المحل أسسه رجل برتغالي الجنسية يعرف باسم مانويل داسيلفا أوليفيرا.

ويقدم المحل عددا من الوصفات الغريبة وغير المعتادة كالآيس كريم مع البصل وفطائر لحم الخنزير والبيرة والجزر والطماطم والفول والسمك والروبيان والحبار والبيرة والسباغيتي والثوم وبتلات الورد وحتى الشطة الحارة للغاية مع الفلفل الحار.

وتصل مبيعات هذا المحل صيفا إلى أرقام قياسية من حيث عدد الأكواب المباعة من الآيس كريم، حيث يباع كوب من المثلجات كل ثلاث ثوان.

كما يوجد نوع خاص من "الآيس كريم" الخاص بالكلاب يعرف باسم "Mimopet"و تم تطويره من قبل عدد من خبراء الطعام البرتغاليين و توصلوا إلى نوع لا يتسبب في تسوس أسنان الكلاب و يحتوي على مجموعة من الفيتامينات و المواد الغذائية الصحية لهم.

ومن طرائف المثلجات أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، "مقبرة الآيس كريم" في ولاية فيرمونت، والتي تم إنشاؤها من قبل شركة Ben & Jerry's وهي إحدى أشهر الشركات الأمريكية في تصنيع المثلجات، ويوجد في المقبرة شواهد حقيقية والتي وضع على عدد منها عدد من الوصفات الغير ناجحة من المثلجات أو الغير مرغوبة من منتجات الشركة.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية إحدى أكثر الدول استهلاكا للمثلجات، حيث يستهلك كل مواطن أمريكي في المتوسط حوالي 20 كلغ من المثلجات سنويا، كما تحتفل البلاد بيوم "آيس كريم" سنويا في الأحد الثالث من شهر يوليو من كل عام.

ومن المشاهير الذين أحبوا الآيس كريم بشكل كبير نجد نابليون بونابرت و هنري الثالث بالإضافة لـ"أبو الطب" أبقراط، الذي كان يصف في بعض الحالات المثلجات التي تحتوي على عصائر الفواكه كعلاج لمرضاه.

"الآيس كريم" من وجهة نظر طبية

يعتبر الأطباء المثلجات المصنعة من الحليب بأنها أفضل الأنواع وذلك لاحتوائها على دهون أقل من غيرها من الأنواع بالإضافة للسعرات الحرارية القليلة. وينصح الأطباء بتناول المثلجات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، حيث لا تتعدى كل وجبة 100 غرام.

وتحتوي المثلجات على الكالسيوم و الفوسفور التي تشارك في تغذية العظام و تنظيم عمل القلب وبحسب بحث أجراه علماء يابانيون توصلوا إلى دور المثلجات في إفراز هرمون السيروتونينو الدوبامين والذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية للإنسان.