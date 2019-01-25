يعاني الشاب البنغالي أبول باجندار، المعروف بإسم "الرجل الشجرة"، من مرض نادر بعدما استمر نمو "اللحاء" على يديه.

وكان باجندار قد أجرى 25 عملية لإزالة الزيادات المؤلمة في يديه، لكن الأطباء قالوا إنه تغيّب عن مواعيده العام الماضي بعد عودة الحالة المرضية، ونتيجة لذلك ازدادت الحالة سوءاً وانتشرت على قدميه وأجزاء أخرى من جسده. وسيحتاج إلى 5 أو 6 عمليات أخرى لعلاج حالته، المعروفة باسم "داء الرجل الشجرة".

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذا المرض، لكن ظنّ الأطباء أنهم وضعوا حداً له العام الماضي.

وعاش باجندار في غرفة خاصة باهظة الثمن مع زوجته وابنته البالغة من العمر عامين، خلال الجولة الأولى من العلاج.