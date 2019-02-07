ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وفقا لما نقله حساب "ديوان الكويت" على موقع تويتر.

وانتشرت أنباء عن انفصال عروسين كويتيين بعد 3 دقائق فقط من الزواج، بعد أن وصف العريس زوجته الجديدة بـ "الغبية"، عند تعثرها أثناء خروجها من باب المحكمة.

وتزعم تقارير وسائل إعلام محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019 وتوجه المستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضهم من الحدث المثير للجدل، حيث لاقت المرأة الكثير من الدعم، لأن الزواج مع عدم وجود الاحترام، يعتبر فاشلا من البداية.