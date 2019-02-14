انتقد عضو المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عمار بهلول بشدة الوضع الذي تعيشه كرة القدم على مستوى الهواة، ووصفه بالكارثي، وحمل مسؤوليته للفدراليات السابقة التي كان همها الأكبر والوحيد المنتخب الوطني، وأكد بأنه من غير المعقول أن تكون أجرة لاعب ينشط بالمحترف الأول أكبر من ميزانية فريق هاوٍ، ما جعل بعض اللاعبين يخرجون عن الأخلاق الرياضية.



وقال بهلول لدى إشرافه على جمعية عامة عادية لرابطة ميلة بأن ”كرة القدم في بلادنا تعاني من غياب التوازن في تسيير الشأن الكروي على مستوى بطولات الهواة”، مضيفا ”كرة القدم الجزائرية ليست بخير في ظل الوضع الحالي، ولا يمكن أن نحكم عليها من خلال المنتخب الوطني”.



وردا على سؤال ”الخبر” حول عدم قدرة الاتحادية والرابطة في تطبيق قانون إجازتين اثنتين فقط للمدربين على مستوى الأندية التي استطاعت أن تجد ثغرات وتتحايل لانتداب أكثر من مدربين، اعترف بهلول بوجود خلل في هذا الجانب، معتبرا الأمر تجربة أولى تسمح بسد كل الثغرات خلال المواسم القادمة. وبشأن تراجع ”الكاف” عن معاقبة نادي الإسماعيلي المصري، قال بهلول إن الاتحادية ستتدخل على مستواها لحماية الأندية الجزائرية وستنقل موقفها إلى ”الكاف”. كما نفى أن يكون قد رشح رسميا لتمثيل ”الفاف” على مستوى ”الكاف”.