تأكد غياب الجزائري أسامة درفلو مهاجم فيتيس آرنهيم الهولندي، عن المواجهتين القادمتين لمنتخب الجزائر أمام غامبيا وتونس ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال المواجهة لحساب الجولة الـ22 من الدوري الهولندي.

وكشفت صحيفة "دي تيليغراف " الهولندية أن المهاجم الجزائري يعاني من كسر على مستوى القدم سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت سيئ للغاية لدرفلو باعتباره أصبح أساسيا في الفريق بعد بداية موسم صعبة.

ونجح اللاعب الجزائري في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين آخرين من أصل 25 مباراة شارك فيها في مسابقات دوري وكأس هولندا، فضلا عن الدوري الأوروبي.