هاجمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة على خلفية رفض هذا الأخير مصافحة ممثل الفاف عمار بهلول بأبو ظبي يوم 17 أفريل المنصرم.

وجاء في بيان للهيئة الكروية الجزائرية اليوم السبت أن ممثل "الفاف" خلال أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد العربي لكرة القدم عمار بهلولي تقدم بكل أدب ولباقة لتحية محمد روراوة رئيس "الفاف" السابق إلا أن هذا الأخير رفض.

ووصفت "الفاف" تصرف روراوة بغير اللائق الذي لا يشرف منصب مسؤولية "نائب رئيس"، الذي يتولاه هذا الشخص في الإتحاد العربي لكرة القدم.

كما نوه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتصرف ممثله الذي لم يرد على هذا الاستفزاز حفاظا على سمعة الجزائر في بلد أجنبي وفي حضور شخصيات رياضية من العالم العربي.

كما عبرت "الفاف" على تضامنها المطلق مع ممثلها في أبو ظبي والعضو في مكتبها الفدرالي، منددة بتصرف محمد روراوة الذي وصفته بـ"الفضيحة والفعل المنحط".

وختمت الاتحادية بيانها بمطالبتها الاتحاد العربي لكرة القدم أن يلزم نائب رئيسها بتقديم اعتذاراته وأن يلقى ممثليها في المستقبل الاعتبار والتقدير في مهامهم المستقبلية.