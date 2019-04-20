حافظ ناديا وداد تلمسان وأولمبي الشلف على صدارة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد إجراء مقابلات الجولة 28 اليوم السبت.

النتائج الكاملة والترتيب:

شبيبة بجاية - اتحاد الحراش 0 - 1

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة 1 - 0

اتحاد عنابة - نجم مقرة 0 - 1

اتحاد البليدة - ترجي مستغانم 1 - 0

أولمبي الشلف - مولودية العلمة 1 - 0

اتحاد بسكرة - سريع غليزان 1 - 0

رائد القبة - جمعية وهران 0 - 0

أمل بوسعادة - وداد تلمسان 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. وداد تلمسان 51 28

--. أولمبي الشلف 51 28

3. اتحاد بسكرة 49 28

4. نجم مقرة 47 28

5. سريع غليزان 44 28

6. مولودية العلمة 40 28

7. أمل بوسعادة 38 28

8. شبيبة بجاية 37 28

--. شبيبة سكيكدة 37 28

10. اتحاد عنابة 35 28

11. مولودية سعيدة 33 28

12. ترجي مستغانم 32 28

--. اتحاد الحراش 32 28

--. جمعية وهران 32 28

15. رائد القبة 26 28

16. اتحاد البليدة 14 28 سقط الى قسم الهواة

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة بخسارة نجم مقرة للمباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مولودية سعيدة مع عدم منح النقاط لهذه الأخيرة و خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المحلي.