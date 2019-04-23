توفي مساء أمس الاثنين شويرف بن عيسى مناصر مولودية وهران بمستشفى ندير محمد متأثرا بجروح أصيب بها اثر انحراف حافلة صغيرة بذراع بن خدة (على بعد حوالي 10 كلم غرب تيزي وزو) ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر طبية.

وتوفي المناصر الشاب البالغ من العمر 24 سنة إثر إصابته برضوض متعددة و بعد 10 ساعات من التدخل الجراحي فيما لا يزال مناصر آخر بمصلحة الرضوض و الصدمات بنفس المستشفى. و قامت عائلة المرحوم التي جاءت لزيارته عقب الحادث بنقل جثته نحو مدينة وهران.

ووقع الحادث مساء أول أمس عقب لقاء جمع بين شبيبة القبائل و مولودية وهران (4-2) في إطار الجولة الـ 26 لبطولة الرابطة الأولى موبيليس ي بمدخل مدينة دراع بن خدة مما خلف 12 جريحا، وفقا للحماية المدنية . وتم نقل العشرة جرحى الذين أصيبوا بجروح خفيفة أمس نحو مدينة وهران على متن حافلة خصصتها لهم إدارة فريق شبيبة القبائل بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة.