يأمل سكان ولاية تيسمسيلت، هذه الأيام، خاصة القاطنين بشمالها في كل من بلديتي لرجام وبرج بونعامة، في تدخل والي الولاية المعروف بصرامته لحلحلة المشاكل المترتبة عن أخطاء مصالح مسح الأراضي. هذه الأخيرة سجلت معظم العقارات المبنية وغير المبنية بحساب “مجهول” دون تحقيق ولا حتى استدعاء أصحابها، ما زاد من تعقيد وضعية العقار ومعاناة المواطنين. وما فتح المجال واسعا للشك والتأويل هو صمت فرق مسح الأراضي تجاه المواطنين وعدم استجابتها لطلبات التصحيح المودعة أمامها منذ سنوات.