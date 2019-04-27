بدأ اللعب "آندي ديلور" مهاجم مونبلييه، ذو 27 عاما، قبل شهرين اجراءات الحصول على الجنسية الجزائرية، رغبة منه اللعب للمنتخب الوطني، حسب ما أوردته جريدة ليكيب الفرنسية.

أكد اللاعب الذي ينحدر من ولاية مستغانم من قبل جده ووالدته، من أب غجري الأصل، هو من مواليد فرنسا وبالضبط مدينة سيت في الجنوب في 9 أكتوبر 1991.

ويرغب الهداف الفريق الفرنسي في رصيده 13 هدفا و7 تمريرات حاسمة في هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى، أن يلعب بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف (21 جوان - 19 جويلية في مصر) إذا تم الانتهاء من سجله في الوقت المناسب. وإذا كان الناخب الوطنيجمال بلماضي يريده. وبحسب ما ورد قام اللاعب اولمبي ليون السابق بمراقبة المهاجم في عدد من المناسبات ، لكنه لم يعلق بعد على نواياه.