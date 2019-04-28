استقال أنيس بن حمادي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي برج بوعريريج (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) من رئاسة الفريق حسب ما علم اليوم الأحد من إدارة النادي .

وأوضح ذات المصدر أنّ قرار الاستقالة "لا رجعة فيه و ذلك بسبب العراقيل التي تواجهه في تحقيق مشروعه الرياضي و التي لن تسمح له بمواصلة مهامه على رأس إدارة الفريق".

وذكر المصدر أنّ أنيس بن حمادي: "لم يبخل يومًا على فريق القلب لكن الانتقادات الكثيرة التي طالت طريقة تسييره منذ بداية الموسم الحالي جعلته يفضل الانسحاب".

من جهته تحفظ مدرب الأهلي بلال دزيري عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الموضوع مكتفيا بالقول أنه "يواصل مهمته على رأس العارضة الفنية للفؤيق و أن اللاعبين يعملون بجد و بمعنويات مرتفعة خصوصا بعد التعادل الذي حققوه خارج الديار أمام مولودية العاصمة".

وأشار بلال دزيري إلى أن كل الجهود مصوبة نحو الهدف المسطر وهو إبقاء الفريق ضمن حظيرة الكبار الذي يمر عبر الفوز بالمباراة المقبلة داخل الديار أمام فريق شباب بلوزداد و التي ستكون حسبه- مفتاح البقاء.

يذكر أن ّ أهلي برج بوعريريج يحتل المرتبة التاسعة ضمن جدول الترتيب العام لبطولة المحترف الأول برصيد 33 نقطة على بعد خمس نقاط من ثالث المهددين بالسقوط أولمبي المدية و لك قبل أربع جولات عن نهاية البطولة.